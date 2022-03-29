Екатеринбург, 29 марта, 2022, 10:53 — ИА Регнум. На Среднем Урале двух бывших сотрудников МЧС обвиняют в мошенничестве на 1,2 млн рублей. Они подделали документы для получения повышенной пенсии. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Ysia.ru Прокуратура

В 2012 году пенсионер органов МЧС обратился к сотруднику отдела кадров ведомства с просьбой об увеличении пенсионных выплат. Для получения повышенной пенсии мужчины отдали в профильное пенсионное подразделение МЧС по региону поддельные документы. В них свердловчане указали ложные сведения о должностях, специальном звании и периодах службы сотрудника в ГУ МЧС по Свердловской области. сотрудника.

С 2013 по 2021 год пенсионер необоснованно получал повышенные выплаты. Таким образом, ему неправомерно начислили 1,2 млн рублей. Уголовное дело направили в Ленинский районный суд Екатеринбурга.