Москва, 29 марта, 2022, 10:53 — ИА Регнум. Расследовать нападение националистов на православного священника в храме в Черкасской области Украины поручил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Об этом 29 марта сообщает пресс-служба ведомства.

Официальное интернет-представительство президента России Александр Бастрыкин

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«Председатель СК России поручил центральному аппарату расследовать обстоятельства применения насилия к священнику православной церкви на Украине», — говорится в сообщении.

Отмечается, что следствие принимает меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления. Их действиям будет дана правовая оценка.

Сообщается, что представители так называемой территориальной обороны Украины в Черкасской области силой вывели священника УПЦ МП из храма, фактически похитив его. Также в ходе инцидента пострадали и прихожане.