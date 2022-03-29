Канск, Красноярский край, 29 марта, 2022, 10:52 — ИА Регнум. В городе Канске Красноярского края возбуждено уголовное дело по факту гибели четырёх человек при пожаре. Об этом ИА REGNUM сообщили 29 марта в Главном следственном управлении СКР по региону.

hansbenn Пожар

Возгорание произошло днём 28 марта в доме по улице Герцена. При тушении были обнаружены тела троих мужчин (37 лет, 44 года, 57 лет) с признаками отравления продуктами горения и термического воздействия.

Ещё одного мужчину — 79-летнего — госпитализировали с признаками отравления угарным газом. Позже он скончался в больнице.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).

По предварительным данным, 28 марта компания знакомых мужчин распивала спиртное в четырёхквартирном доме по улице Герцена. Мужчины выходили курить в неотапливаемую пристройку дома. Там и зафиксирован очаг возгорания. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнём при курении.

Ещё одна пострадавшая женщина госпитализирована. Расследование продолжается.

Читайте также: В Канске при пожаре погибли три человека