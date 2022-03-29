Сеул, 29 марта, 2022, 10:51 — ИА Регнум. В 2021 году на Корейском полуострове было зафиксировано 70 землетрясений магнитудой 2,0 и более, что соответствует среднегодовому показателю за последние 20 лет. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные метеорологической службы страны.

Zeml.info Землетрясение

Согласно опубликованным данным, 54 землетрясения были зафиксированы на территории Южной Кореи и прилегающих к ней водах, а 16 — на территории КНДР и прилегающих к ней водах.

Из 70 случаев 65 были с магнитудой от 2,0 до 3,0, за ними следуют три случая с магнитудой от 3,0 до 4,0 и два с магнитудой от 4,0 до 5,0. Самым сильным было землетрясение на острове Чеджу, магнитуда которого составила 4,9.

Между тем на Корейском полуострове произошло 672 землетрясения магнитудой менее 2,0.