Уфа, 29 марта, 2022, 10:54 — ИА Регнум. Движение грузового и пассажирского транспорта временно ограничили на автотрассе в Башкирии. Об этом 29 марта сообщает пресс-служба МЧС по региону.

74.mchs.gov.ru Метель

«С 12:25 (время местное) 29 марта 2022 года введено временное ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных такси, грузового транспорта на участках федеральных трасс М-7 «Волга» с км 1195+000 (н.п. Яркеево) по км 1331+953 (въезд/выезд в г. Уфу) и Р-240 Уфа — Оренбург, Западный обход г. Уфа км 0+000 (н.п. Авдон) по км 27+900 (н.п. Подымалово) в Башкирии», — сообщает пресс-служба.

Сообщается, что ограничения введены из-за низовой метели, обильного снегопада и ограничения видимости.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии ожидается метель, порывы ветра до 20 метров в секунду.