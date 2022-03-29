Донецк, 29 марта, 2022, 10:49 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины совершили новый обстрел Донецка. Об этом 29 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Mil.gov.ua Артобстрел

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В 10:20 с украинских позиций в Авдеевке был обстрелян Куйбышевский район Донецка. Всего выпущено четыре снаряда калибром 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 марта в Горловке в результате украинского обстрела ранена женщина.