Пекин, 29 марта, 2022, 10:47 — ИА Регнум. Шесть министров иностранных дел подтвердили свое присутствие на встрече в Китае по обсуждению ситуации в Афганистане, сообщает Antara.

Demis.nl Индонезия на карте мира

По данным министерства иностранных дел Китая, в страну приедут представители Пакистана, Ирана, России, Таджикистана, Туркмения и Узбекистана. Исполняющий обязанности министра иностранных дел Афганистана выступит на форуме, чтобы представить текущую ситуацию в своей стране. В качестве гостей были приглашены министр иностранных дел Индонезии и министр иностранных дел Катара.

Помимо министра иностранных дел Индонезии Китай также посетят представители трех других стран АСЕАН, а именно главы МИД Таиланда, Филиппин и Мьянмы.

«Ситуация в Афганистане в настоящее время находится в кризисе. Жители Афганистана сталкивается с различными вызовами как внутри страны, так и извне, поэтому стране нужна помощь других стран», — говорится в заявлении МИД Китая.

Как сообщало ИА REGNUM, министр-координатор по вопросам человеческого развития и культуры Индонезии Мухаджир Эффенди заявил, что 79 млн жителей вернутся в родные города во время исламского праздника Ид-аль-Фитр.