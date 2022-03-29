Москва, 29 марта, 2022, 10:45 — ИА Регнум. Флешмоб с хештегом #cancelme запустили российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) после удаления их канала руководством американского видеохостинга YouTube по требованию властей Великобритании. Об этом 29 марта сообщается в телеграм-канале пранкеров.

Группа «Пранкер Вован (Владимир Кузнецов)» соцсети vk.com Владимир Кузнецов

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Как отметили Вован и Лексус, даже сама администрация YouTube, закрывшая их канал, признала, что пранкеры не нарушили правила видеохостинга, и этом было сделано по требованию британских властей в связи с тем, что видеозаписи с розыгрышами главы оборонного ведомства Британии Бена Уоллеса и главы МВД этой страны Прити Пател якобы являются угрозой британской национальной безопасности.

Как считают пранкеры, данный шаг говорит о том, что YouTube использует свою популярность в дискриминационных целях, а ведомства Великобритании просто боятся, что пользователи по всему миру, и в первую очередь — британские, поймут, что на самом деле думают их министры.

«Мы запускаем флешмоб и для этого ниже закрепим ссылку на файлообменник со всеми последними пранками британских министров, вызвавшими такой ажиотаж. Скачивайте, распространяйте и выставляйте с хештегом #cancelme», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 марта вечером группа неравнодушных российских граждан 27 марта вечером провела проекцию из фраз британских министра обороны Бена Уоллеса и главы МВД Прити Пател о России.