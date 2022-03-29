Луганск, 29 марта, 2022, 10:45 — ИА Регнум. За последние сутки в Луганской Народной Республике украинские войска потеряли 80 человек личного состава. Об этом 29 марта сообщили в Народной милиции ЛНР.

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В ведомстве рассказали, что в ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства, за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике. В частности, потеряно 80 человек личного состава, три танка, десять БТР.

Тем не менее, противник продолжает атаки на мирное население, отметили в милиции.