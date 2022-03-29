Самара, , 10:46 — REGNUM Уголовное дело возбуждено в Самаре по факту травмированы ребенка в результате схода снега с крыши многоквартирного дома. Об этом 29 марта сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Самарской области.

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Сообщается, что вечером 26 марта в медучреждение Самары доставили 7-летнюю девочку с многочисленными травмами.

Следователи установлено, что травму девочка получила в результате падения снежной наледи с крыши многоквартирного дома по улице Стара-Загора. Сейчас пострадавшая находится в больнице.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам выполнения работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья людей. Расследование дела продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самаре возбудили дело после падения наледи с крыши на пожилую женщину.