Чебоксары, , 10:41 — REGNUM В Чувашии произошли кадровые изменения на подведомственных предприятиях. Пост руководителя ТФОМС оставил Вячеслав Александров, а директором регионального «Фонда капремонта» утверждена Светлана Баранова. Соответствующие распоряжения подписал глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы.

Отставки и назначения Иван Шилов © ИА REGNUM

29 марта от должности директора Территориального фонда обязательного медицинского страхования Чувашии освобождён 67-летний Вячеслав Александров, который проработал на посту девять лет, с марта 2013 года. О причинах отставки не сообщается. Отметим, ранее Александров 17 лет руководил чувашским отделением Сбербанка.

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Другим распоряжением на посту генерального директора некоммерческой организации «Республиканский фонд капитального ремонта многоквартирных домов» утверждена Светлана Баранова, которая работала в статусе исполняющей обязанности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Чувашии Олег Николаев заявил о том, что планируется привлечь правоохранителей для проверки действий бывших руководителей республиканского фонда капитального ремонта.

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