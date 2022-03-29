В Чувашии освобождён от должности директор регионального ФОМС
Чебоксары, 29 марта, 2022, 10:41 — ИА Регнум. В Чувашии произошли кадровые изменения на подведомственных предприятиях. Пост руководителя ТФОМС оставил Вячеслав Александров, а директором регионального «Фонда капремонта» утверждена Светлана Баранова. Соответствующие распоряжения подписал глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы.
29 марта от должности директора Территориального фонда обязательного медицинского страхования Чувашии освобождён 67-летний Вячеслав Александров, который проработал на посту девять лет, с марта 2013 года. О причинах отставки не сообщается. Отметим, ранее Александров 17 лет руководил чувашским отделением Сбербанка.
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Другим распоряжением на посту генерального директора некоммерческой организации «Республиканский фонд капитального ремонта многоквартирных домов» утверждена Светлана Баранова, которая работала в статусе исполняющей обязанности.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Чувашии Олег Николаев заявил о том, что планируется привлечь правоохранителей для проверки действий бывших руководителей республиканского фонда капитального ремонта.