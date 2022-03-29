Новокузнецк, Кемеровская область, , 10:41 — REGNUM Новокузнецкие предприятия уже сейчас занимаются производством горношахтного оборудования, идёт разработка проекта по выпуску аккумуляторов, IT-программирования, рельсовых скреплений для магистралей. Об этом сообщил мэр города Сергей Кузнецов.

Новокузнецк Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

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«Так, одним из проектов, направленных на имопортоозамещение является проект производства и внедрения имплантатов для травматологии. Предприятие готово начать работу как резидент ТОСЭР, — рассказал Кузнецов. — Ещё одно новое направление для Новокузнецка — созданиe производств транспортных средств. В рамках имеющихся договоренностей с Усть-Катавским вагоностроительным заводом запланирована организация сборочного производства трамвайных вагонов».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в Новокузнецке создан центр по импортозамещению.