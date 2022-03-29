Москва, 29 марта, 2022, 10:38 — ИА Регнум. Российским нефтехимическим предприятиям следует принять меры по недопущению необоснованного роста цен на товары на внутреннем рынке. Такие рекомендации дала Федеральная антимонопольная служба (ФАС), сообщается 29 марта на сайте ведомства.

Kremlin.ru Нефтехимический комбинат «ЗапСибНефтехим»

ФАС предлагает производителям нефтехимической продукции при ценообразовании отказаться от привязки к нетбэку (цене реализации за вычетом стоимости доставки до покупателя) и курсу иностранных валют.

В ФАС считают, что привязка цен к нетбэку может привести к увеличению себестоимости нефтехимической продукции как для потребителей, использующих сырьё в производственной деятельности, так и для простых граждан.

В качестве альтернативы нетбэку ведомство предлагает использовать российские биржевые и внебиржевые индикаторы. Это позволит не допустить повышения цен в таких социально важных отраслях как строительство, ЖКХ и сельское хозяйство.

Как сообщало ИА REGNUM, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проверит, насколько обосновано повышение цен на бумагу.

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