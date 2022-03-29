Донецк, , 10:37 — REGNUM В результате обстрела вооружённых формирований Украины получила ранение мирная жительница, сообщили 29 марта в штабе территориальной обороны ДНР.

Артобстрел Mil.gov.ua

Следите за развитием событий в трансляции: «Против нацизма, за Русский мир: военная операция на Украине — трансляция»

В штабе рассказали, что в результате обстрела вооружённых формирований Украины в Горловке на улице Крылова получила ранение женщина.

В штабе призвали жителей республики не выходить из домов без лишней необходимости, не покидать укрытие во время обстрелов.