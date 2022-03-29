Казань, 29 марта, 2022, 11:54 — ИА Регнум. За прошедшую неделю (21−27 марта) в республиканскую клиническую больницу Татарии с травмами, полученными из-за гололеда, обратился 41 человек. Как сообщает региональный минздрав, еще два человека пострадали в результате схода снега с крыши.

Илья Бесхлебный Гололед

Большая часть пострадавших получила помощь во время первого визита в стационар, госпитализация им не понадобилась. Около 70% пациентов в возрасте младше 45 лет неудачно упали на льду, остальные пострадавшие пожилого возраста. Среди травм преобладают ушибы, растяжения и закрытые переломы.

Во время гололеда жителям рекомендуют носить подходящую по сезону обувь.

Ранее ИА REGNUM сообщало, 29 марта в Татарии ожидаются осадки в виде мокрого снега, местами сильные.

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