Москва, , 10:41 — REGNUM Российские средства противовоздушной обороны сбили ещё три украинских беспилотника, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков 29 марта на брифинге.

Игорь Конашенков Минобороны.рф

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Он уточнил, что три беспилотных летательных аппарата уничтожены в районе населённого пункта Чернобаевка в Херсонской области Украины. Они были сбиты ночью средствами ПВО.

Посёлок Чернобаевка расположен на трассе Херсон-Николаев. На его окраине находится международный аэропорт «Херсон».

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 27 марта российские военные уничтожили 19 украинских БПЛА в рамках спецоперации по защите Донбасса, демилитаризации и денацификации Украины.

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