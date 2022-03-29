Якутск, , 10:36 — REGNUM Арбитраж Якутии завершил конкурсное производство золотодобывающей компании Дальнего Востока — ООО «Оймяконская золоторудная компания «Хангалас». Процедура прекращена с исключением предприятия из единого государственного реестра юридических лиц, передаёт ИА REGNUM.

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«Требования кредиторов, не удовлетворенные по причине недостаточности имущества должника, считать погашенными», — отмечается в определении суда.

Уточняется, что определение о завершении конкурсного производства подлежит немедленному исполнению, но обжаловать вердикт можно до «внесения записи о ликвидации должника».

Напомним, на сентябрь 2021 года реестр кредиторов компании содержал претензии на сумму более 1,125 млрд рублей. Конкурсным управляющим была Сардана Маршинцева. Её полномочия также прекращены.