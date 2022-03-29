Магадан, 29 марта, 2022, 10:42 — ИА Регнум. Губернатор Магаданской области Сергей Носов заявил, что именно сейчас у региона появился колоссальный шанс вырваться вперёд и достичь реализации программ и проектов, которые были запущены в последние годы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Колымы.

49gov.ru Сергей Носов

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Носов отметил, что область получает федеральную поддержку на уровне полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева, правительства РФ и вице-премьера Марата Хуснуллина.

«В разговорах с руководителями, министрами я вижу, что нам доверяют, что Магадан, Колыму поддержат — поддерживать будут тех, кто работает, кто двигается», — сказал Сергей Носов.

По мнению губернатора, Магаданской области удалось сделать задел на будущее, найти финансирование и запустить в работу крупные инфраструктурные проекты, от реализации которых отказаться сейчас уже невозможно. Более того, именно такой подход к работе обеспечил региону поступлению федеральных средств.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье объявлен конкурс на предоставление некоммерческим организациям грантов. Компании смогут получить субсидии из регионального бюджета на обеспечение затрат, связанных со сферой туризма.