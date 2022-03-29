Москва, , 10:33 — REGNUM В течение прошедшей ночи оперативно-тактической авиацией Вооруженных сил России были поражены 68 военных объектов Украины. Об этом 29 марта заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Игорь Конашенков Минобороны.рф

«Среди них: три пункта управления, четыре зенитных ракетных комплекса, в том числе — три «Бук-М1» и один «Оса», одна радиолокационная станция, пять установок реактивных систем залпового огня, два склада боеприпасов, три склада горюче-смазочных материалов, и 19 районов сосредоточения украинской боевой техники и опорных пунктов», — сказал Конашенков на брифинге.

По его словам, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 123 самолета и 74 вертолета, 311 беспилотных летательных аппаратов, 1738 танков и других боевых бронированных машин, 181 установка реактивных систем залпового огня, 726 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1592 единицы специальной военной автомобильной техники.