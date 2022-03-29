Улан-Удэ, 29 марта, 2022, 10:31 — ИА Регнум. В столице Бурятии Улан-Удэ 28 марта состоялось открытие самой большой школы Дальнего Востока. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, общая площадь его составляет 20 тыс. кв. метров, а учиться здесь будут 1275 детей за смену.

Правительство Бурятии Школа в Улан-Удэ

Как отмечается, учебное заведение позволит решить проблему третьей смены на Левобережье города. Кроме того, школа позволит частично снять нагрузки с автодорог в часы пик.

На строительство в рамках федерального проекта «Современная школа» было выделено почти 1,5 млрд рублей. Здание состоит из семи трёхэтажных блоков и одного одноэтажного. В школе есть два бассейна, спортзал на три баскетбольных поля, столовая, уличный стадион и так далее.