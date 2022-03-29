Москва, , 10:31 — REGNUM Следственный комитет России возбудил два новых уголовных дела по фактам обстрелов населённых пунктов в Донецкой и Луганской Народных Республиках. Об этом 29 марта сообщили в пресс-службе СК.

Артобстрел Mil.gov.ua

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Новые дела возбуждены по событиям 27 и 28 марта по ч. 1 ст. 356 УК РФ («Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации»).

Следствие считает, что украинские формирования, выполняя «заведомо преступные приказы вышестоящих командиров и должностных лиц министерства обороны Украины, в нарушение положений Конвенции о защите гражданского населения во время войны (Женева, 12 августа 1949 года) и дополнительного протокола II к ней умышленно произвели массированные прицельные артиллерийские и минометные обстрелы из тяжелых видов вооружения, имеющего высокие поражающие свойства, объектов гражданской инфраструктуры, не являющихся военными целями».

Удары нанесены по городам Донецк, Горловка, Ясиноватая, Мариуполь и другим населённым пунктам в ДНР, а также в Первомайске и Михайловке ЛНР. В результате обстрелов есть пострадавшие и погибшие.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 марта по населённым пунктам ДНР и ЛНР нанесены новые удары со стороны украинских формирований.