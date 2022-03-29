Кемерово, , 10:31 — REGNUM В Новокузнецке создан центр по импортозамещению. Об этом сообщил мэр города Сергей Кузнецов.

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«В связи со сложившейся обстановкой, многие предприятия вынуждены искать новых поставщиков, переводить свои производства на новые технологии или искать новые ресурсы, — написал Кузнецов в своём телеграм-канале. — Для решения поставленных задач в Новокузнецке создан центр по импортозамещению».

Он уточнил, что в первую очередь необходимо актуализировать технические возможности, свободные производственные мощности и площадки; собрать предложения о потребностях предприятий; тщательно отобрать все научные исследования, наработки по видам деятельности; изучить рынок для продвижение новой продукции.