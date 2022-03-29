Екатеринбург, 29 марта, 2022, 10:30 — ИА Регнум. Екатеринбурженку осудили за покушение на незаконный сбыт наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Pixabay.com Наркомания

В октябре 2020 года 20-летняя жительница Екатеринбурга вступила в сговор с неизвестным лицом. Свердловчанка размещала запрещенные вещества в тайниках. У нее изъяли более 158 граммов наркотиков.

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга приговорил женщину к восьми годам и шести месяцам лишения свободы. Наказание она будет отбывать в колонии общего режима.