Ростов-на-Дону, , 10:29 — REGNUM Арбитражный суд Северо-Кавказского округа подтвердил сговор при реконструкции моста на улице в Ростове-на-Дону. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ФАС.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Решение и постановление судов первой и апелляционной инстанций, согласно которому министерство транспорта Ростовской области, администрация Ростова-на-Дону и АО «Ростовавтомост» заключили антиконкурентное соглашение, направленное на создание преимущественных условий будущему подрядчику для участия в электронном аукционе на реконструкцию моста, оставлено в силе.

«Ростовское УФАС России признало участников сговора нарушившими п. 4 ст. 16 закона «О защите конкуренции», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM сообщало, что сотрудников администрации Ростова-на-Дону и министерства транспорта Ростовской области, ответственных за реконструкцию моста на улице Малиновского в областном центре, привлекут к административной ответственности за сговор с подрядчиком, информировали ранее в донском управлении ФАС.

Октябрьский суд Ростова-на-Дону вынес приговор и. о. главы дирекции по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова-на-Дону Георгию Разорителеву, обвиняемому в служебном подлоге при реконструкции моста на улице Малиновского. В результате его действий подрядчик — АО «Ростовавтомост» — неправомерно получил 120 млн рублей в качестве аванса. Бывший чиновник оштрафован на 45 тыс. рублей.

Напомним, что стоимость реконструкции моста составила 3,2 млрд рублей.

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