Москва, , 10:28 — REGNUM Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства применения насилия к священнику православной церкви на Украине. Об этом сообщает пресс-служба ведомства

Александр Бастрыкин Kremlin.ru

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«Председатель СК России поручил центральному аппарату расследовать обстоятельства применения насилия к священнику православной церкви на Украине», — говорится в сообщении.

Отмечается, что украинские националисты, угрожая оружием и применяя физическое насилие, вывели священника УПЦ МП из храма и похитили его. В ходе конфликта пострадали прихожане храма. В ведомстве подчеркнули, что к похищению священнослужителя причастны представители территориальной обороны Черкасской области.

В СК РФ отметили, что следователями принимаются меры к установлению лиц, причастных к совершению этого преступления, и их действиям будет дана правовая оценка.