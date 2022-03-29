Ярославль, , 10:41 — REGNUM Городские власти провели мониторинг санитарного состояния автобусов, работающих на маршрутах в Ярославле. Об этом на общегородском совещании в мэрии рассказал первый заместитель директора департамента городского хозяйства Сергей Волканевский.

Мойка автобуса City-yaroslavl.ru

Всего в городе ежедневно выполняют рейсы 782 единицы транспорта, среди которых автобусы, троллейбусы и трамваи. Как уточнил чиновник в своём выступлении, содержание подвижного состава в чистоте является одним из пунктов действующего договора, а также — рекомендацией Минтранса РФ и Роспотребнадзора. Отправлять автобусы на мойку перевозчики должны за свой счёт.

«Содержание подвижного состава, а именно — мойка, уборка, осуществляется непосредственно транспортными организациями. Для этих целей перевозчики используют либо собственные производственные базы — это крупные предприятия. Либо заключают договоры со специализированными организациями на услуги мойки и санитарной уборки подвижного состава», — рассказал Сергей Волканевский.

Проверку же власти начали из-за многочисленных фактов несоблюдения законодательства. Мониторинг проводился с 21 по 25 марта на «узловых точках маршрутной сети». Специалисты оценивали уровень загрязнения автобусов, а также целостность кузова.

«В целом, по итогам мониторинга, 28 процентов было установлено состояния подвижного состава как неудовлетворительного, 72 процента как удовлетворительное. Из 1154 единиц подвижного состава по 323 были установлены замечания», — отчитался чиновник.

Итогом проведённой проверки стал рейтинг — так АО «ПАТП-1 города Ярославля» и «Яргорэлектротранс», выполняющие в сумме 24 процента от всех перевозок в городе, содержат свой транспорт лучше остальных. Из 225 проверенных автобусов «ПАТП-1» только 16 были отмечены как «неудовлетворительные», у «ЯрГЭТ» — 21 из 177.

А вот аутсайдерами выступили приглашённые в регион ООО «Автомиг» из подмосковного Подольска — 28 из 53 машин автопарка оценены неудовлетворительно и ООО «Первая пассажирская компания» из Санкт-Петербурга — 78 автобусов из 121 осмотренного получили отрицательный вердикт проверяющих.