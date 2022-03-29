Мэрия Ярославля проверила санитарное состояние автобусов
Ярославль, 29 марта, 2022, 10:41 — ИА Регнум. Городские власти провели мониторинг санитарного состояния автобусов, работающих на маршрутах в Ярославле. Об этом на общегородском совещании в мэрии рассказал первый заместитель директора департамента городского хозяйства Сергей Волканевский.
Всего в городе ежедневно выполняют рейсы 782 единицы транспорта, среди которых автобусы, троллейбусы и трамваи. Как уточнил чиновник в своём выступлении, содержание подвижного состава в чистоте является одним из пунктов действующего договора, а также — рекомендацией Минтранса РФ и Роспотребнадзора. Отправлять автобусы на мойку перевозчики должны за свой счёт.
Проверку же власти начали из-за многочисленных фактов несоблюдения законодательства. Мониторинг проводился с 21 по 25 марта на «узловых точках маршрутной сети». Специалисты оценивали уровень загрязнения автобусов, а также целостность кузова.
Итогом проведённой проверки стал рейтинг — так АО «ПАТП-1 города Ярославля» и «Яргорэлектротранс», выполняющие в сумме 24 процента от всех перевозок в городе, содержат свой транспорт лучше остальных. Из 225 проверенных автобусов «ПАТП-1» только 16 были отмечены как «неудовлетворительные», у «ЯрГЭТ» — 21 из 177.
А вот аутсайдерами выступили приглашённые в регион ООО «Автомиг» из подмосковного Подольска — 28 из 53 машин автопарка оценены неудовлетворительно и ООО «Первая пассажирская компания» из Санкт-Петербурга — 78 автобусов из 121 осмотренного получили отрицательный вердикт проверяющих.