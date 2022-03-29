Москва, , 10:28 — REGNUM Глава Минприроды РФ Александр Козлов подписал приказ, которым Лагонакский биосферный полигон исключается из территории Кавказского заповедника. Этот участок станет местом будущего курорта «Лагонаки».

Адыгея Марина Захарова © ИА REGNUM

Согласно документу, размещенному на портале правовой информации, в границах специально выделенного участка Лагонакского биосферного полигона будет развиваться туризм, физическая культура и спорт.

Напомним, вопрос о предоставлении биосферного Лагонакского полигона под горнолыжный курорт «Лагонаки» в Адыгее вызывал массу вопросов у экологов, которые протестовали против строительства курорта на территории Кавказского заповедника. О том, что Кавказский заповедник может быть исключен из списка природного наследия из-за строительства курорта, также предупреждало ранее ЮНЕСКО.

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