Москва, 29 марта, 2022, 10:28 — ИА Регнум. Глава Минприроды РФ Александр Козлов подписал приказ, которым Лагонакский биосферный полигон исключается из территории Кавказского заповедника. Этот участок станет местом будущего курорта «Лагонаки».

Марина Захарова ИА REGNUM Адыгея

Согласно документу, размещенному на портале правовой информации, в границах специально выделенного участка Лагонакского биосферного полигона будет развиваться туризм, физическая культура и спорт.

Напомним, вопрос о предоставлении биосферного Лагонакского полигона под горнолыжный курорт «Лагонаки» в Адыгее вызывал массу вопросов у экологов, которые протестовали против строительства курорта на территории Кавказского заповедника. О том, что Кавказский заповедник может быть исключен из списка природного наследия из-за строительства курорта, также предупреждало ранее ЮНЕСКО.

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