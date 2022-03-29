Омск, 29 марта, 2022, 10:28 — ИА Регнум. Осадки и усиление ветра ожидаются в Омске. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

Дарья Драй ИА REGNUM Снег

По данным синоптиков, 30 марта в Омской области прогнозируются снег и мокрый снег, ухудшение видимости. Ожидается усиление юго-западного ветра с порывами 15−20 м/с. В отдельных районах будет гололёд.

31 марта эти погодные условия местами сохранятся.

Как сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае во второй половине ночи и днём 30 марта ожидается усиление ветра.

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