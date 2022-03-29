Москва, , 10:28 — REGNUM В России будет создан отечественный магазин приложений NashStore для Android, его планируется запустить 9 мая. Об этом 29 марта рассказал директор по проектам АНО «Цифровые платформы» Владимир Зыков.

Разработчик мобильных приложений Jennifer 8. Lee

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По словам Зыкова, которые приводит ТАСС, в условиях жесткого давления компаниями Запада на Россию общественные организаций и объединения должны сделать все для того, чтобы у российского бизнеса и граждан появились отечественные альтернативы.

«К сожалению, россияне уже не могут нормально использовать Google Play для покупки и оплаты приложений, а разработчики лишились источника заработка. Это уже факт, с которым мы сегодня столкнулись. Поэтому мы создали российский магазин приложений NashStore», — сказал он.

Кроме того Зыков отметил, что с помощью магазина приложений NashStore пользователи смогут скачивать, устанавливать, обновлять приложения и оплачивать подписки, а также жители России и стран ЕАЭС смогут использовать привычные сервисы без ограничений. При этом в настоящее время с АНО «Цифровые платформы» в создании магазина приложений ведут сотрудничество свыше 700 компаний.

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