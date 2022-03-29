Зальцбург, Австрия, 29 марта, 2022, 10:27 — ИА Регнум. Членство Союза биатлонистов России (СБР) в Международном союзе биатлонистов (IBU) приостановлено. Об этом 29 марта сообщает пресс-служба IBU.

Gaspace11 Международный союз биатлонистов (IBU)

Отмечается, что это решение также касается и Белорусской федерации биатлона (БФБ).

«Обе федерации нарушили гуманитарные обязательства федераций-членов в соответствии с Конституцией IBU. Эти нарушения наносят ущерб репутации IBU и биатлонного спорта, а их активное членство подорвало бы доверие к усилиям IBU и его членов по продвижению своих конституционных принципов и целей», — говорится в сообщении.

Также в заявлении говорится, что решение может быть пересмотрено «в случае изменения обстоятельств». При этом если оно не будет отменено исполкомом IBU, то его рассмотрит конгресс IBU на заседании 15−19 сентября 2022 года.