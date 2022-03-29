Якутск, , 10:34 — REGNUM В производственном цехе Якутска произошло возгорание. Пострадал мужчина, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 29 марта в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

Пожар МЧС РФ

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Пожарные прибыли на место происшествия за четыре минуты. Успели выгореть стена, потолок и генератор котельной цеха. Предположительной причиной возгорания названо нарушение требований пожарной безопасности. Правила не соблюдались при эксплуатации генератора.

С возгоранием боролись 37 человек и восемь единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2021 года в Якутии произошёл пожар на площади 700 кв. м. Горел цех по переработке угля в городе Нерюнгри.