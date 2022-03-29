Мадрид, , 10:27 — REGNUM В мире запущен процесс саморазрушения глобальной гегемонии доллара, на которую опирается стабильность американской экономики. Об этом в статье для испанского издания Publico пишет обозреватель Рафаэль Поч.

Доллар geralt

Следите за развитием событий в трансляции: «Импортозамещение и новые рынки: ответ России на санкции Запада – трансляция»

При этом, по его словам, пусковой механизм включили сами Соединённые Штаты, когда блокировали хранящиеся на Западе резервы Центрального банка России.

Напомним, 26 февраля США и их союзники конфисковали золотовалютные резервы Центрального Банка России, которые были у Запада, примерно половину его общих резервов, то есть около 300 000 миллионов долларов. Ни Федеральная резервная система США (ФРС), ни Европейский Центральный банк (ЕЦБ) не консультировались по этому вопросу

Автор статьи отмечает, что этим действиям США показали миру, что не стоит думать, будто бы их средства пребывают в безопасности. Подобный прецедент, как считает автор статьи, стал сигналом о том, что Вашингтон может односторонне конфисковать чужие резервы потому, что не одобряет действий их владельца.

«Со всеми этими мерами Соединённые Штаты говорят миру, что любая страна, имеющая там свои резервы, подвержена риску, что, если её политика не нравится Вашингтону, либо потому, что она торгует со странами-противниками […], либо поскольку он просто стремится к большей политической или экономической независимости от контролируемой США сети, его резервы могут быть конфискованы», — подчеркнул Поч.

Он считает, что в итоге Россия, Китай и другие страны-члены БРИКС начнут поиски более безопасных валют и финансовых механизмов.

«Главным следствием этого является то, что создаются условия для роста незападного блока в мировой экономике, что негативно скажется на интересах гегемонизма», — подчеркнул эксперт.

Он также добавил, что отказ от использования доллара в качестве валюты для торговли в нефтяной отрасли может обернуться банкротством Соединённых Штатов. Обозреватель также указал, что Саудовская Аравия уже начала переговоры с КНР об операциях в юанях.

Читайте также: США и Евросоюз объявили дефолт перед Россией — Путин о будущем доллара

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что Запад нанёс сокрушительный удар по гегемонии доллара — теперь страны мира начнут избавляться от него. По словам главы государства, серьёзный удар по всей глобальной экономике и торговле, по доверию и к американскому доллару как основной резервной валюте нанесли нелегитимные действия по заморозке части валютных резервов Банка России, подведя черту под надёжностью так называемых первоклассных активов. Теперь, подчеркнул российский лидер, «каждый знает, что финансовые резервы могут быть попросту украдены».

Также по теме: Переход Saudi Aramco на юани запустит обрушение доллара, считают в Китае

Читайте ранее в этом сюжете: Гегемония доллара: хоронить нельзя подождать — Washington Post