Канберра, 29 марта, 2022, 10:30 — ИА Регнум. Миллионы жителей Австралии получат дополнительные налоговые льготы на сумму 420 долларов в этом финансовом году. Об этом 29 марта сообщила радиостанция ABC.

Chris Potter Налоги

По данным журналистов, послабление налогового бремени является попыткой правительства противостоять растущим опасениям по поводу роста стоимости жизни на континенте.

В предвыборном бюджете правительство Австралии увеличит размер налоговой компенсации для австралийцев, зарабатывающих менее 126 000 долларов в год. Те, кто уже имеет право на компенсацию, в настоящее время получают от 255 до 1080 долларов вычета при подаче налоговой декларации, но в соответствии с изменениями теперь они будут получать от 675 до 1500 долларов.

Это означает, что 10 миллионов жителей Австралии оставят у себя в кармане дополнительные 420 долларов после уплаты налогов. Но, тут де добавляют журналисты, некоторые экономисты уже бьют тревогу, поскольку суммарно 7 млрд долларов, которые австралийцы не отдадут в виде налогов, окажутся в свободном обращении, что приведет к еще большим темпам инфляции в стране.