Жители Австралии получат налоговые льготы
Канберра, 29 марта, 2022, 10:30 — ИА Регнум. Миллионы жителей Австралии получат дополнительные налоговые льготы на сумму 420 долларов в этом финансовом году. Об этом 29 марта сообщила радиостанция ABC.
По данным журналистов, послабление налогового бремени является попыткой правительства противостоять растущим опасениям по поводу роста стоимости жизни на континенте.
В предвыборном бюджете правительство Австралии увеличит размер налоговой компенсации для австралийцев, зарабатывающих менее 126 000 долларов в год. Те, кто уже имеет право на компенсацию, в настоящее время получают от 255 до 1080 долларов вычета при подаче налоговой декларации, но в соответствии с изменениями теперь они будут получать от 675 до 1500 долларов.
Это означает, что 10 миллионов жителей Австралии оставят у себя в кармане дополнительные 420 долларов после уплаты налогов. Но, тут де добавляют журналисты, некоторые экономисты уже бьют тревогу, поскольку суммарно 7 млрд долларов, которые австралийцы не отдадут в виде налогов, окажутся в свободном обращении, что приведет к еще большим темпам инфляции в стране.