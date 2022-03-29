Москва, 29 марта, 2022, 10:33 — ИА Регнум. Крупная база горючего, поставлявшая топливо для украинской военной техники, уничтожена ракетным ударом российских войск в Ровенской области Украины. Об этом официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил 29 марта на брифинге.

Mil.ru Игорь Конашенков

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Он рассказал, что вечером 28 марта по базе, находящейся вблизи посёлка Клевань, были выпущены высокоточные крылатые ракеты воздушного базирования. В результате база была уничтожена.

«С данной базы осуществлялись поставки топлива для украинской военной техники в пригороды Киева», — добавил Конашенков.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 27 марта, по данным Минобороны, российская оперативно-тактическая авиация и ракетные войска поразили ещё 36 военных объектов Украины.

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