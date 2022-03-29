Донецк, , 10:25 — REGNUM Киевские боевики произвели обстрел Куйбышевского района Донецка с применением минометов калибра 120 мм. Об этом 29 марта сообщает представительство Донецкой Народной Республики ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Миномётный обстрел John Crosby

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Уточняется, что обстрел Куйбышевского района Донецка со стороны ВСУ был зафиксирован в 10:10 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено семь мин калибра 120 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Кисловодске для беженцев Донбасса и Украины собрали 22 тонны продовольствия. Гуманитарный груз, собранный карачаевской общиной города-курорта, отправят в Крым.