Москва, 29 марта, 2022, 10:23 — ИА Регнум. В Федеральной антимонопольной службе определили перечень новых принципов реализации нефтегазохимической продукции. Об этом пишет пресс-служба ведомства.

Fas.gov.ru ФАС

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«К ним относятся использование российских биржевых и внебиржевых индикаторов, отказ от нетбэка, а также изменения торговых политик. ФАС направила рекомендации в адрес крупнейших нефтехимических предприятий. В письме служба указала на соблюдение принципов ответственного ценообразования на нефтегазохимическую продукцию», — говорится в сообщении.

Ведомство посоветовало предприятиям принять меры по недопущению необоснованного роста цен на товары на внутреннем рынке, в том числе путем неприменения в ценообразовании зарубежных ценовых индикаторов, а также привязки цен к курсам иностранных валют: «Привязка к нетбэкам может повлечь увеличение себестоимости продукции как для потребителей, которые используют сырье в своей производственной деятельности, так и для граждан, являющихся конечными потребителями товаров».

В качестве альтернативы нетбэку ФАС предлагает использовать российские биржевые и внебиржевые индикаторы: «Преимуществом их применения является прозрачное ценообразование, которое позволяет компаниям на основе сформированной цены на товар выстраивать долгосрочные договорные отношения, что позволит гарантировать предсказуемость цен и обеспечить насыщение внутреннего рынка. Это в свою очередь защитит российских потребителей от значительного повышения стоимости».

Такие рекомендации относятся ко всей товаропроводящей цепочке — от продаж исходного сырья до готовой продукции: «Также ФАС предлагает изменить компаниям торговые политики. В них следует указать про приоритетность поставок на внутренний рынок, цены и порядок их формирования. Соблюдение рекомендаций ФАС позволит не допустить необоснованного повышения цен в таких социально важных отраслях как строительство, ЖКХ и сельское хозяйство».