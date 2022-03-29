Канберра, , 10:29 — REGNUM 29 марта в парламенте Австралии в Канберре состоялся парламентский час, в ходе которого премьер-министра страны Скотта Моррисона попросили отчитаться, что сделало его правительство для пострадавших от наводнений и что власти пытаются предпринять для ликвидации последствий разгула стихии. О ходе дебатов в парламенте более подробно рассказали журналисты Nine News.

Здание парламента Канберра, Австралия

Отвечая на вопросы парламентариев, премьер-министр страны Моррисон заявил, что его правительство уже выделило средства, которые пошли на финансовую поддержку 1,4 миллиона австралийцев. В частности, подчеркнул глава кабинета министров, 20 000 жителей Квинсленда получили единовременные финансовые выплаты три раза подряд, чего раньше никогда не было.

Однако депутат от Квинсленда Аника Уэллс тут же поинтересовалась у Моррисона, почему жители ее штата, которые также пострадали от наводнений, могут получить доступ только к одной выплате, а некоторые жители Нового Южного Уэльса, о чем сказал премьер-министр, получили уже три платежа.

На это Моррисон ответил, что в Новом Южном Уэльсе произошло наводнение «какое бывает раз в 500 лет».

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