Канберра, , 10:25 — REGNUM 29 марта на восточном побережье Австралии прошли сильные ливни, что привело к тому, что в марте в Сиднее выпало рекордное количество осадков с 1942 года. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Австралия Иван Шилов © ИА REGNUM

Так в городе за март выпало 509,4 мм осадков, что сделало этот месяц рекордно влажным с 1942 года.

Ожидается, что в скором времени восточное побережье Австралии столкнется с еще более мощными штормами. Если продвигаться на север от Сиднея, то Твид-Хедс выпало 275 мм осадков, в Кингсклиффе — 260 мм, в Мурвиллумбах — 247 мм, а в Маллумбимби — 206 мм.

По масштабам бедствия за Новым Южным Уэльсом следует Квинсленд, на Золотом побережье которого 307 мм осадков в течение марта.

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