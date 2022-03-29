Донецк, 29 марта, 2022, 10:21 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины устроили обстрел аэропорта Донецка. Об этом 29 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Обстрел

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В 9:35 с украинских позиций в Авдеевке был открыт огонь из миномёта в сторону аэропорта Донецка. Всего выпущено 20 мин калибром 120 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, в Донецке и Горловке повреждены дома в результате украинских обстрелов.