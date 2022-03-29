Москва, , 10:20 — REGNUM У РФ есть способ смягчить последствия спекулятивных манипуляций для крупнейших российских предприятий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 марта заявил профессор департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Сергей Ануреев. Так он прокомментировал решение агентства Fitch отозвать рейтинги России.

Рейтинг Иван Шилов © ИА REGNUM

«Руководство крупнейших российских банков и предприятий далеко не первый раз сталкивается с подобными манипуляциями, поскольку рейтинги сильно снижались в каждый из предыдущих финансовых кризисов, — сказал Ануреев. — Россия в ответ на блокировку западными странами валютных резервов восстановила валютный контроль и временно заблокировала вывод средств нерезидентов с российского фондового рынка. Эта мера призвана смягчить последствия спекулятивных [манипуляций] для крупнейших российских предприятий. Хотя гипотетически возможны попытки блокировать экспортную выручку и экспортные поставки крупнейших российских предприятий в дополнение к давлению на их облигации. Именно для минимизации таких гипотетических блокировок инициирован переход на платежи в рублях сначала по газу и затем, возможно, по другим товарам российского экспорта».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что рейтинговые агентства становятся орудием крупных спекулянтов.

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