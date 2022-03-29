Ульяновск, , 10:20 — REGNUM В Ульяновске завершено расследование и передано в суд уголовное дело по факту смерти 55-летней женщины, тело которой находилось на балконе. Следствие полагает, что её забили насмерть. Об этом сообщает следственное управление СКР по Ульяновской области.

Преступление Иван Шилов © ИА REGNUM

Фигурантом уголовного дела стал 55-летний ульяновец. По версии правоохранителей, в январе 2022 года в квартире одного из домов по проезду Полтавскому ульяновского Засвияжья он нанёс 55-летней женщине многочисленные удары руками по различным частям тела. От полученных травм она скончалась на месте преступления.

«В ходе допросов установлено, что обвиняемый познакомился с женщиной на улице и привел к себе домой, где во время ссоры после распития алкоголя напал на неё. Тело он спрятал на балконе, её одежду и личные вещи выбросил», — говорится в сообщении.

Обвиняемый взят под стражу. В ведомстве отмечают, что он работал грузчиком, имеет судимость за убийство и хранение наркотиков.

Мужчине инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее смерть»). Материалы переданы в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновской области возбуждено уголовное дело, где жертву во время предположительно забили насмерть деревянной табуреткой.

Подробнее: Ещё одного жителя Ульяновской области забили насмерть табуреткой