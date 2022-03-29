Ульяновск, 29 марта, 2022, 10:20 — ИА Регнум. В Ульяновске завершено расследование и передано в суд уголовное дело по факту смерти 55-летней женщины, тело которой находилось на балконе. Следствие полагает, что её забили насмерть. Об этом сообщает следственное управление СКР по Ульяновской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Преступление

Фигурантом уголовного дела стал 55-летний ульяновец. По версии правоохранителей, в январе 2022 года в квартире одного из домов по проезду Полтавскому ульяновского Засвияжья он нанёс 55-летней женщине многочисленные удары руками по различным частям тела. От полученных травм она скончалась на месте преступления.

«В ходе допросов установлено, что обвиняемый познакомился с женщиной на улице и привел к себе домой, где во время ссоры после распития алкоголя напал на неё. Тело он спрятал на балконе, её одежду и личные вещи выбросил», — говорится в сообщении.

Обвиняемый взят под стражу. В ведомстве отмечают, что он работал грузчиком, имеет судимость за убийство и хранение наркотиков.

Мужчине инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее смерть»). Материалы переданы в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновской области возбуждено уголовное дело, где жертву во время предположительно забили насмерть деревянной табуреткой.

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