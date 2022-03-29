Ярославль, , 10:18 — REGNUM В Ярославле в 2022 году будет отремонтированы 24 объекта улично-дорожной сети, включая Октябрьский мост. Об этом рассказали на общегородском совещании в мэрии Ярославля.

Улица Первомайская в Ярославле

Приоритетными в мэрии назвали ремонты улицы Первомайская, проспекта Толбухина и Ленинградского проспекта. В частности, на улице Первомайская работы будут идти на отрезке от Богоявленской площади до Волжской набережной.

«В рамках ликвидации мест концентрации ДТП и мероприятий, направленных на безопасность дорожного движения, будут модернизированы 6 светофорных объектов. Также будет устройство выделенных полос для движения общественного транспорта на участке от площади Богоявления до улицы Кирова. Тем самым мы упорядочим парковочное пространство и запретим парковку на правой стороне по ходу движения данной улицы», — рассказал директор департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Ярослав Овчаров.

Столь же значительные работы ждут проспект Толбухина и Ленинградский проспект.

«На проспекте Толбухина будет модернизация 6 светофорных объектов на проспекте Толбухина и устройство двух светофорных объектов на Юбилейной площади. На данном объекте уже проводятся работы по замене инженерных сетей. С прошлого года работают ТГК-2 и водоканал, в летний период времени к ним присоединяться муниципальные «Энергетические системы». В створе Ленинградского проспекта и улицы Бабича будет предусмотрено устройство переходно-скоростных полос, модернизация 4 светофорных объектов и устройство 1 нового светофорного объекта. Также предусмотрено устройство тротуара. Было много обращений жалоб и даже судов — это устройство тротуара до дома №78 по Ленинградскому проспекту до улицы Строителей», — отметил Ярослав Овчаров.

Также предполагается ремонт температурных швов и асфальтировка Октябрьского моста в Ярославле. Подрядчики на данных объектах, которые будут делаться по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», пока не определены.

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