Москва, 29 марта, 2022, 10:18 — ИА Регнум. Рейтинговые агентства становятся орудием крупных спекулянтов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 марта заявил профессор департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Сергей Ануреев. Так он прокомментировал решение международного рейтингового агентства Fitch отозвать рейтинги России.

Банкрот

«Применительно к России рейтинговые агентства становятся орудием крупных спекуляций с еврооблигациями российских эмитентов, — сказал Ануреев. — Формально Fitch прикрывается директивой Еврокомиссии о приостановке работы международных рейтинговых агентств в России и угрозой больших штрафов за невыполнение такой директивы. Реально же отзыв или значительное понижение рейтингов означает распродажи облигаций со стороны многих институциональных инвесторов, инвестиционные стратегии которых ограничивают вложения лишь в бумаги с рейтингами инвестиционного уровня».

При этом, как подчеркнул Ануреев, крупнейшие американские и европейские банки имеют свои сильные команды аналитиков и обычно не особо полагаются на выводы рейтинговых агентств.

«Bloomberg 3 марта открыто писал, что американские банки Goldman Sachs и JPMorgan Chase скупают облигации российских эмитентов на миллиарды долларов ежедневно, — обратил внимание Ануреев. — Отзыв рейтингов также может быть основанием требований досрочного погашения еврооблигаций российских эмитентов, что следует понимать как нацеленность западных спекулянтов на преднамеренное банкротство крупнейших российских предприятий, еще большее падение цен облигаций и еще большую спекулятивную игру».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что международные рейтинги особенно важны для РФ в условиях санкционного давления на банковскую систему.