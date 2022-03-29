Новосибирск, , 10:20 — REGNUM В Новосибирской области выявляют продавцов и поставщиков бумаги, завышающих цену. Этим занимаются антимонопольная служба и минпромторг региона, сообщил официальный телеграм-канал «Новосибирь».

Бумага

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Специалисты отмечают, признаки нарушений есть, работа по ним ведётся совместно с органами прокуратуры.

В регионе прошёл выездной мониторинг, в ходе которого установлено, что бумага на рынке есть. В свою очередь поставщики подтверждают — дефицита не ожидается.