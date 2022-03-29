Москва, , 10:18 — REGNUM В Московской области по президентскому проекту «Мособлгаз» газифицировал ещё 27 населённых пунктов, сообщается на сайте регионального правительства.

Газификация Lenobl.ru

В настоящее время строительные работы по газификации сел и деревень в Подмосковье проводятся в 47 населённых пунктах. Задействовано более 40 единиц техники. В ближайшие дни начнутся в семи населённых пунктах.

По словам министра энергетики Подмосковья Александра Самарина, в 2022 году план социальной газификации уже перевыполнен. Работы завершены на 48%. Газовые сети проложили в 1 381 населённый пункт региона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин 21 апреля 2021 года в послании Федеральному собранию потребовал бесплатно подводить газ к участкам людей.

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