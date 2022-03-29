Москва, , 10:17 — REGNUM В условиях геополитической напряженности, криптовалюты становятся привлекательными для инвесторов, которые хотят обойти появившиеся ограничения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 марта заявила финансовый эксперт Investing.com (Россия) Яна Шебалина. Так она прокомментировала рост котировок биткоина.

Криптовалюта

«На фоне напряженной экономической ситуации в мире, повышения процентных ставок в США, ослабления рубля и высокой геополитической напряженности инвесторы стараются найти альтернативные активы, которые в меньшей степени зависят от традиционных экономических факторов, — сказала Шебалина. — Также криптовалюты могут помочь обойти ряд ограничений, например при покупке иностранной валюты через криптокошелек, что становится привлекательным для инвесторов».

По ее словам, дальнейший рост может зависеть от различных факторов, среди которых интерес инвесторов, ситуация на других рынках, геополитическая обстановка и ограничения на криптобиржах.

«Также биткоин и остальные цифровые деньги могут вырасти на какой-либо поддерживающей криптовалюту новости, например, как это сделал недавно Dogecoin (+10%) после информации о том, что Илон Маск собирается сделать свою социальную сеть, а также упоминания, что он имеет долю в активах Dogecoin», — пояснила Шебалина.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Вадим Ковригин заявил, что беспрецедентная геополитическая нестабильность ведет к подорожанию криптовалют.

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